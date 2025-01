Porfiria aguda intermitente

As pessoas com crises graves são tratadas com heme, administrado pela veia. As concentrações de ácido delta-aminolevulínico e de porfobilinogênio no sangue e na urina caem rapidamente e os sintomas melhoram, geralmente, em poucos dias. Caso o tratamento seja adiado, a recuperação levará mais tempo e algumas lesões podem ser permanentes.

A glicose administrada por via oral (ou pela veia se a pessoa estiver vomitando) também pode ser benéfica, sobretudo em pessoas cujas crises são desencadeadas por uma dieta de baixo teor calórico e de baixo teor de carboidratos, mas essas medidas são menos eficazes que a administração de heme.

A dor pode ser controlada com medicamentos (por exemplo, paracetamol ou opioides).

Náusea, vômito, ansiedade e inquietude são tratadas com medicamento do tipo fenotiazina, durante pouco tempo. A ondansetrona também pode ser administrada para náusea.

A insônia pode ser tratada com hidrato de cloral ou com doses baixas de benzodiazepínicos, mas não com barbitúricos. A sobrecarga de volume da bexiga pode ser aliviada através de drenagem com uma sonda.

O médico deve verificar se a pessoa não está tomando nenhum medicamento que desencadeia a crise e, se possível, lidar com outros fatores que possam ter contribuído para a crise.

O tratamento das convulsões é problemático, visto que muitos dos medicamentos anticonvulsivantes que costumam ser usados podem agravar uma crise. Levetiracetam é um medicamento anticonvulsivante cujo uso parece ser seguro.

Os betabloqueadores podem ser usados para tratar a frequência cardíaca acelerada e a hipertensão arterial.