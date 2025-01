Considerações gerais sobre o equilíbrio ácido-base

Já outro mecanismo para controlar o pH sanguíneo envolve o uso de sistemas de tampão químico que protegem contra as alterações repentinas na acidez ou na alcalinidade. Os sistemas de tampão de pH são combinações do próprio corpo que ocorrem naturalmente quando há ácidos fracos e bases fracas. Estes ácidos e bases fracas existem em pares que estão em equilíbrio sob condições de pH normal. Os sistemas de tampão de pH funcionam quimicamente para minimizar as alterações do pH da solução pelo ajuste da proporção de ácido e base.

O sistema de tamponamento de pH mais importante no sangue envolve o ácido carbônico (um ácido fraco formado a partir do dióxido de carbono dissolvido no sangue) e os íons de bicarbonato (a base fraca correspondente).