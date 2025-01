A tireoidite subaguda frequentemente aparece depois de uma virose e começa com o que muitas pessoas chamam de irritação da garganta, mas que na realidade se trata de dor no pescoço localizada na altura da tireoide. A tireoide fica cada vez mais sensível. É possível que a dor passe de um lado do pescoço para o outro, alcance o queixo e os ouvidos e fique mais intensa quando a pessoa vira a cabeça ou engole. A tireoidite subaguda é frequentemente confundida, no início, com problema dentário ou com infecção da garganta ou do ouvido.

Muitas pessoas com tireoidite subaguda se sentem extremamente cansadas. A pessoa geralmente apresenta febre baixa (37 a 38 °C [99 a 101 °F]).

As pessoas com tireoidite subaguda podem, inicialmente, apresentar sintomas de hipertireoidismo, tais como aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, sudorese excessiva e sensação de calor excessivo, tremores nas mãos e nervosismo e ansiedade e, posteriormente, apresentar sintomas de hipotireoidismo, incluindo fadiga, ganho de peso, constipação, pele e cabelos secos e intolerância ao frio.