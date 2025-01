A tireoidite linfocítica silenciosa é uma inflamação autoimune indolor da tireoide que geralmente surge após o parto e costuma desaparecer por si própria

(consulte também Considerações gerais sobre a tireoide).

A tireoidite linfocítica silenciosa ocorre com maior frequência nas mulheres, muitas vezes entre três e quatro meses após o parto, e faz com que a tireoide aumente sem se tornar dolorosa. O distúrbio tende a retornar com cada gravidez seguinte.

Por várias semanas a vários meses, a pessoa tem uma tireoide hiperativa (hipertireoidismo) seguida de uma tireoide hipoativa (hipotireoidismo) antes de acabar recuperando o funcionamento normal da tireoide.

Sintomas da tireoidite linfocítica silenciosa A tireoidite linfocítica silenciosa tem início no terceiro ou quarto mês após o parto. Ela começa com uma fase de hipertireoidismo na qual a tireoide aumenta de tamanho sem causar nenhuma dor ou sensibilidade. Em seguida, o hipotireoidismo aparece antes de o quadro clínico geralmente desaparecer espontaneamente. Inicialmente, ocorrem sintomas de hipertireoidismo, tais como aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, sudorese excessiva e sensação de calor excessivo, tremores nas mãos e nervosismo e ansiedade. Durante a segunda fase, podem ocorrer sintomas de hipotireoidismo, que podem incluir fadiga, ganho de peso, constipação, pele e cabelos secos e intolerância ao frio. Você sabia que...

Diagnóstico da tireoidite linfocítica silenciosa Testes sanguíneos da função tireoidiana O diagnóstico da tireoidite linfocítica silenciosa toma por base os sintomas da pessoa e o resultado do exame físico e dos exames de sangue de função da tireoide. Em casos raros, o médico realiza uma biópsia da tireoide para confirmar o diagnóstico. Se uma mulher tiver desenvolvido tireoidite linfocítica silenciosa após uma gravidez, o médico geralmente examina quanto à presença dessa doença após as gestações seguintes.