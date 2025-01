O câncer anaplásico da tireoide é responsável por aproximadamente 1% dos casos de câncer de tireoide e é mais frequente em adultos mais velhos. Ele ocorre com um pouco mais de frequência em mulheres mais velhas. Muitos casos são devidos a uma mutação genética específica. Esse câncer cresce muito rapidamente e normalmente causa o crescimento de uma massa grande e dolorosa no pescoço. Ele também tende a se espalhar por todo o corpo.

O tratamento do câncer anaplásico pode incluir cirurgia para remover a tireoide (e, às vezes, o tecido circundante), radioterapia, quimioterapia ou uma combinação. Muitas pessoas com câncer anaplásico morrem no prazo de um ano, mesmo recebendo tratamento. No entanto, medicamentos para câncer mais modernos, incluindo medicamentos denominados inibidores de checkpoint, se mostram promissores para melhorar o prognóstico de pessoas com câncer anaplásico de tireoide. O iodo radioativo não é útil no tratamento desse tipo de câncer.