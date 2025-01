Considerações gerais sobre a hipófise

A hipófise pode funcionar de forma anormal por vários motivos, muitas vezes como resultado da presença de um tumor benigno (adenoma). O tumor pode produzir em excesso um ou mais hormônios hipofisários, ou o tumor pode pressionar as células hipofisárias normais e causar a deficiência de produção de um ou mais hormônios hipofisários.

O tumor também pode causar aumento da hipófise, com ou sem perturbação da produção hormonal. Algumas vezes, há produção em excesso de um hormônio pelo tumor da hipófise e, simultaneamente, uma deficiência de produção de outro por causa da pressão.

Às vezes, o excesso de líquido cefalorraquidiano pode preencher o espaço ao redor da hipófise e comprimi-la (resultando na síndrome da sela turca vazia). A pressão pode fazer com que a hipófise produza uma quantidade excessiva ou insuficiente de hormônio.

O excesso ou deficiência da quantidade de hormônio hipofisário dá origem a uma variedade de sintomas.

A hiperprodução de hormônios hipofisários causa doenças, incluindo

A produção deficiente de hormônios hipofisários causa doenças, incluindo

Deficiência de argininavasopressina (diabetes insipidus central): Vasopressina

Hipopituitarismo: Múltiplos hormônios

O médico consegue diagnosticar a disfunção da hipófise por meio de vários exames. Exames de imagem, geralmente uma ressonância magnética (RM) permitem visualizar se ocorreu um aumento (por exemplo, caso um tumor hipofisário esteja presente) ou uma redução (por exemplo, no caso de hipopituitarismo) da hipófise. Normalmente, esses exames podem determinar se existe um tumor na glândula.

O médico consegue fazer a dosagem dos hormônios hipofisários, normalmente por meio de exame de sangue simples. O médico escolhe qual hormônio hipofisário ele deseja medir, dependendo dos sintomas da pessoa. Às vezes, não é fácil interpretar os níveis dos hormônios hipofisários porque eles variam muito durante o dia e de acordo com as necessidades do corpo. Para esses hormônios, a medição de amostra de sangue aleatória não fornece informações úteis.

No caso de alguns desses hormônios, o médico administra uma substância que normalmente afetaria a produção hormonal; em seguida, ele faz a dosagem do hormônio. Por exemplo, se o médico injetar insulina, a concentração de ACTH, de hormônio do crescimento e de prolactina deve aumentar. Em vez de medir diretamente a concentração do hormônio do crescimento, geralmente o médico mede outro hormônio, o fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1). O hormônio do crescimento é produzido em jatos e a sua concentração diminui rapidamente; no entanto, a concentração do IGF-1 reflete a produção total diária do hormônio do crescimento. Por todas essas razões, a interpretação dos resultados dos exames de sangue para hormônios hipofisários é complexa.