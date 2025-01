Tratamento medicamentoso do diabetes mellitus

Pessoas com diabetes tipo 1 quase sempre precisam de terapia com insulina; caso contrário, elas ficarão muito doentes. Muitas pessoas com diabetes tipo 2 também precisam de insulina. Geralmente, a insulina é injetada sob a pele. Para determinadas pessoas, a insulina inalada também está disponível, embora não seja comumente utilizada. A insulina não pode ser tomada por via oral porque a insulina é destruída no estômago. Apresentações mais modernas de insulina, tais como apresentações que podem ser tomadas por via oral, estão sendo testadas.

A insulina é injetada sob a pele na camada adiposa, geralmente no braço, na coxa ou no abdômen. Pequenas seringas com agulhas muito finas fazem com que as injeções sejam menos dolorosas.

Seringa de insulina e caneta de insulina Imagem

A caneta de insulina, que contém um cartucho que mantém a insulina, é uma forma conveniente para muitas pessoas transportarem e usarem a insulina, sobretudo para as pessoas que tomam várias injeções diárias fora de casa.

Outro dispositivo é uma bomba de insulina que bombeia a insulina de forma contínua desde um reservatório através de uma pequena cânula (um tubo de plástico oco) implantado na pele. A taxa de administração da insulina pode ser ajustada dependendo do horário do dia, se a pessoa está se exercitando ou outros parâmetros. A pessoa pode administrar doses adicionais de insulina conforme necessário para as refeições ou para corrigir níveis elevados de glicose no sangue. A bomba imita a maneira pela qual o organismo normalmente produz insulina. A terapia por bomba é considerada em algumas pessoas que necessitam de mais de três injeções por dia. A bomba oferece um grau de controle adicional para algumas pessoas, mas para outras ela é incômoda ou causa feridas no local de inserção da cânula.

Existem também à disposição sistemas de administração de insulina por meio de um circuito fechado híbrido. Esses sistemas (às vezes denominados pâncreas artificial) utilizam um algoritmo para calcular e automaticamente administrar as doses basais de insulina através de uma bomba de insulina, tomando por base os dados oriundos de um aparelho monitor contínuo de glicose. Contudo, esse aparelho não elimina a necessidade de a pessoa monitorar seus níveis de glicose no sangue e autoadministrar doses de insulina antes das refeições.

Formas de insulina A insulina está disponível em quatro formas principais, divididas pela velocidade de início e duração da ação: A insulina de ação rápida inclui as insulinas lispro, asparte e glulisina. Esses tipos de insulina são os mais rápidos que existem, e atingem o pico da atividade no prazo de aproximadamente uma hora e continuam a atuar por três a cinco horas. As insulinas de ação rápida são injetadas no início de uma refeição ou até 15 minutos antes.

A insulina de ação curta , como a insulina regular, começa a agir com mais lentidão e dura mais tempo que a insulina de ação rápida. A insulina regular alcança sua atividade máxima no período de 2 a 4 horas e seu efeito dura de 6 a 8 horas. Ela é injetada 30 minutos antes da refeição.

A insulina de ação intermediária , como a insulina isofana (às vezes chamada de protamina neutra de Hagedorn ou NPH) ou insulina U‑500, começa a agir no prazo de trinta minutos a duas horas, atinge o pico da atividade no prazo de quatro a doze horas e tem efeito por 13 a 26 horas, dependendo de qual insulina de ação intermediária está sendo utilizada. Esse tipo de insulina pode ser usado pela manhã, para fornecer cobertura na primeira parte do dia, ou ao entardecer, para fornecer a cobertura necessária durante a noite.

A insulina de ação prolongada, como a insulina glargina, a insulina detemir, a insulina glargina U-300 ou a insulina degludec, tem um efeito mínimo durante as primeiras horas, mas oferece cobertura por 20 a 40 horas, dependendo de qual tipo está sendo utilizado. Tanto a insulina de ação rápida como a insulina de ação curta costumam ser utilizadas por pessoas que tomam várias injeções diárias e precisam de insulina adicional para as refeições. Existem algumas combinações de insulinas pré-misturadas à disposição. Além disso, existem insulinas concentradas para pessoas que precisam de doses elevadas de insulina. A insulinainalada está disponível para ser usada em algumas situações por pessoas que não conseguem ou não estão dispostas a receber injeções de insulina. A insulina inalada está disponível como um inalador (similar ao inalador para asma), e as pessoas inalam a insulina até os pulmões para absorção. A insulina inalada funciona de forma similar à insulina de ação rápida e precisa ser tomada várias vezes ao dia. As pessoas também necessitam receber injeções de insulina de ação prolongada. O médico examina a função pulmonar em pessoas que estão utilizando a insulina inalada a cada seis a doze meses. Os preparados de insulina são estáveis em temperatura ambiente por, no máximo, um mês, o que permite transportá-los, levá-los ao trabalho ou em viagens. Contudo, a insulina não deve ser exposta a temperaturas extremas e deve ser mantida sob refrigeração se for ficar armazenada por mais de um mês.

Escolha do tipo e da dose de insulina A escolha da insulina é complexa. O médico leva em consideração os seguintes fatores para decidir qual insulina é melhor para a pessoa e a quantidade de insulina que deve ser utilizada: Quão bem o organismo responde à insulina que ele próprio produz

Qual o nível de aumento da glicose no sangue após as refeições

Se existe a possibilidade de utilizar outros medicamentos hipoglicemiantes em vez de insulina

Quão disposta e apta a pessoa está para monitorar seus níveis de glicose no sangue e ajustar sua dosagem de insulina

Com que frequência a pessoa está disposta a injetar insulina

Quão variadas são as atividades diárias

Qual o grau de predisposição daquela pessoa de ter sintomas de hipoglicemia (níveis baixos de glicose no sangue) Às vezes, o médico instrui a pessoa a combinar dois tipos de insulina – uma insulina de ação rápida e uma de ação intermediária – em uma dose matinal. Uma segunda injeção de um tipo de insulina ou de ambas pode ser administrada no jantar ou antes de dormir. Algumas pessoas recebem a mesma quantidade de insulina todos os dias. Outras pessoas, especialmente aquelas com diabetes tipo 1, precisam ajustar a dose de insulina, sobretudo aquelas tomadas no horário das refeições, dependendo da dieta, do nível de atividade física e dos padrões da glicemia. Além disso, a necessidade de insulina pode mudar caso a pessoa ganhe ou perca peso ou tiver estresse emocional ou doença, sobretudo infecções. Um esquema ajustável inclui uma injeção de insulina de ação prolongada pela manhã ou à noite, além de várias outras injeções de insulina de ação rápida durante o dia, junto às refeições. Os ajustes são feitos conforme a insulina precisar ser alterada. A medição dos valores da glicemia várias vezes ao dia ajuda a determinar o ajuste. Este esquema exige que a pessoa tenha um amplo conhecimento sobre o diabetes para poder prestar muita atenção aos detalhes do próprio tratamento.

Hipoglicemia A complicação mais comum do tratamento com insulina é a ocorrência de níveis baixos de glicose no sangue (hipoglicemia). A hipoglicemia costuma ocorrer em pessoas que tentam controlar rigorosamente a glicemia. Os sintomas de hipoglicemia leve ou moderada incluem dor de cabeça, sudorese, palpitações, tontura, visão borrada, agitação e confusão. Os sintomas de hipoglicemia mais grave incluem convulsões e perda de consciência. A hipoglicemia pode causar sintomas similares aos do AVC em idosos. Pessoas que apresentam hipoglicemia com frequência talvez não fiquem cientes dos episódios hipoglicêmicos porque elas pararam de ter os sintomas (hipoglicemia assintomática). O médico ensina à pessoa a reconhecer os sintomas de hipoglicemia e como tratá-los. Normalmente, a pessoa pode consumir algo doce como uma bala ou suco para elevar rapidamente o nível de glicose no sangue. Às vezes, a pessoa também leva consigo comprimidos de glicose para ela tomar caso apresente hipoglicemia. Uma vez que é possível que a pessoa com hipoglicemia esteja muito confusa para reconhecer que ela está com hipoglicemia, é importante que outras pessoas da família e outras pessoas de confiança saibam reconhecer os sinais da hipoglicemia.

Anticorpos contra a insulina Em casos muito raros, o organismo produz anticorpos contra a insulina injetada, uma vez que a insulina injetada não é exatamente a mesma insulina que o organismo produz. Esses anticorpos podem interferir na atividade da insulina, exigindo doses muito elevadas.

Reação alérgica à insulina As injeções de insulina podem afetar a pele e os tecidos subjacentes. Uma reação alérgica, que raramente ocorre, provoca dor e ardor, seguidas de rubor, irritação e inchaço em torno do local da injeção por várias horas. Em casos muito raros, a pessoa pode apresentar uma reação anafilática após receber uma injeção de insulina.