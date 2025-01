A cetoacidose alcoólica é uma complicação do consumo de álcool e inanição que provoca excesso de ácido na corrente sanguínea, resultando em vômitos e dor abdominal.

(consulte também Diabetes Mellitus).

As pessoas que consomem uma quantidade excessiva de álcool em uma só ocasião costumam vomitar repetidamente e param de comer. Se os vômitos e a inanição persistirem por um dia ou mais, o armazenamento normal de açúcar (glicose) do fígado diminui. O armazenamento baixo de glicose combinado com a falta de ingestão de alimentos provoca baixos níveis de glicemia. Os baixos níveis de glicemia diminuem a secreção de insulina. Sem a insulina, a maioria das células não consegue obter energia da glicose existente no sangue. As células continuam necessitando de energia para sobreviver; por isso, iniciam um mecanismo de emergência para obter energia. As células adiposas começam a se decompor e a produzir compostos denominados cetonas. As cetonas fornecem alguma energia para as células, mas também tornam o sangue muito ácido (cetoacidose). Essa cetoacidose é similar à cetoacidose que ocorre no diabetes, exceto que, ao contrário da cetoacidose diabética, os níveis de glicemia são baixos.

Sintomas da cetoacidose alcoólica Os sintomas da cetoacidose alcoólica incluem Sede excessiva

Náusea

Vômitos

Dor abdominal A respiração tende a se tornar profunda e rápida enquanto o organismo tenta corrigir a acidez do sangue. Sintomas semelhantes em uma pessoa com transtorno por uso de álcool podem ser causados por pancreatite aguda, envenenamento por metanol (álcool da madeira) ou etilenoglicol (anticongelante) ou cetoacidose diabética. O médico precisa descartar essas outras causas antes de fazer um diagnóstico de cetoacidose alcoólica.

Diagnóstico da cetoacidose alcoólica Exames de sangue e urina O médico faz o diagnóstico com base nos sintomas característicos e sua relação com o abuso de álcool, combinados com resultados de exames laboratoriais que mostram que a pessoa tem uma concentração aumentada de cetonas e de ácido na corrente sanguínea, mas os níveis de glicose no sangue estão baixos.