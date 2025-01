Controla as funções endócrinas; a secreção de cada hormônio deve ser regulada dentro de limites precisos. O corpo normalmente consegue detectar se é necessária uma quantidade maior ou menor de determinado hormônio.

Muitas glândulas endócrinas são controladas pela interação de sinais hormonais entre o hipotálamo, localizado no cérebro, e a hipófise, localizada na base do cérebro. Essa interação é conhecida como eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo secreta vários hormônios que controlam a hipófise.

A hipófise, às vezes chamada de glândula mestra, por sua vez controla as funções de muitas outras glândulas endócrinas. A hipófise controla a taxa em que secreta hormônios por meio de um ciclo de feedback em que as concentrações sanguíneas de outros hormônios endócrinos sinalizam para que a hipófise funcione mais lentamente ou rapidamente. Assim, por exemplo, a hipófise sente quando a concentração do hormônio da tireoide no sangue está baixa e libera o hormônio estimulante da tireoide, que sinaliza à tireoide que ela precisa produzir mais hormônio. Caso a concentração de hormônio da tireoide esteja muito alta, a hipófise sente isso e diminui a quantidade de hormônio estimulante da tireoide que, por sua vez, diminui a quantidade de hormônio da tireoide que está sendo produzida. Esse ajuste alternado (interativo) mantém o equilíbrio adequado dos níveis hormonais.

Muitos outros fatores também podem controlar a função endócrina. Por exemplo, quando o bebê suga o mamilo da mãe, isso estimula a hipófise a secretar prolactina e ocitocina, hormônios que estimulam a produção e o fluxo de leite da mama. O aumento das concentrações de glicose no sangue estimula as células das ilhotas do pâncreas a produzirem insulina. Parte do sistema nervoso estimula a glândula suprarrenal a produzir adrenalina.