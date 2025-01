Mayo Clinic College of Medicine

O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo.

As doenças endócrinas dizem respeito a

Um excesso de secreção de hormônio (denominada “hiper” função)

Uma deficiência de secreção de hormônio (denominada “hipo” função)

As doenças podem ser causadas por um problema na própria glândula ou porque o eixo hipotálamo-hipófise (a interação dos sinais hormonais entre o hipotálamo e a hipófise) está fornecendo estímulo excessivo ou insuficiente. Dependendo do tipo de célula da qual são originados, os tumores podem produzir hormônios em excesso ou destruir o tecido glandular normal, diminuindo a produção hormonal. Às vezes, o sistema imunológico do organismo ataca uma glândula endócrina (uma doença autoimune), o que diminui a produção hormonal.

Exemplos de doenças endócrinas incluem

Geralmente, o médico mede a concentração dos hormônios no sangue ou na urina para obter informações sobre o funcionamento da glândula endócrina. Às vezes, apenas a concentração sanguínea não consegue prestar informações suficientes sobre a função da glândula endócrina e, por isso, o médico faz a dosagem dos níveis hormonais:

Em determinados horários ou mais de uma vez ou em horários diferentes (por exemplo, o cortisol)

Depois de ter administrado um agente estimulante ou supressor (por exemplo, uma bebida açucarada, um medicamento ou um hormônio que podem desencadear ou bloquear a liberação do hormônio)

Depois que a pessoa cumpriu uma determinada instrução (por exemplo, ficar de jejum)

As doenças endócrinas costumam ser tratadas pela reposição de um hormônio cujo nível esteja deficiente ou pela redução de um hormônio cujo nível esteja excessivo. Contudo, às vezes, a causa da doença pode ser tratada. Por exemplo, se houver um tumor em uma glândula endócrina, é possível que ele seja removido

(consulte também Glândulas endócrinas).