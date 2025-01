Considerações gerais sobre distúrbios do olfato e do paladar

O sentido do olfato pode ser afetado devido a alterações no nariz, nos nervos que vão do nariz ao cérebro ou no próprio cérebro. Por exemplo, quando as passagens nasais estão obstruídas devido a um resfriado comum, a capacidade de percepção dos odores pode estar reduzida pela impossibilidade de os odores chegarem aos receptores do olfato (células nervosas especializadas que se encontram na membrana mucosa que reveste o nariz). Tendo em conta que a capacidade olfativa afeta o paladar, as pessoas gripadas costumam achar que os alimentos não têm um gosto bom. Os receptores do olfato podem ser lesionados, temporariamente, pelo vírus da influenza (gripe). Algumas pessoas não conseguem sentir cheiros nem sabores durante vários dias, ou mesmo semanas, depois de um surto de gripe e, em casos raros, a perda do olfato ou do paladar torna-se permanente. A perda súbita do olfato também pode ser um sintoma precoce da COVID-19, uma doença respiratória aguda que pode ser grave. COVID-19 é causada por um coronavírus chamado SARS-CoV-2. (Ver Perda do olfato.)

Você sabia que…

Destaque para idosos

A sensibilidade excessiva aos odores (hiperosmia) é muito menos frequente do que a perda do olfato. As mulheres grávidas geralmente tornam-se hipersensíveis a odores. A hiperosmia também pode ser psicossomática. Pessoas com hiperosmia psicossomática não têm nenhum distúrbio físico visível. É mais provável que a hiperosmia psicossomática se manifeste nas pessoas com uma personalidade histriônica (caracterizada pela busca gritante de atenção através de um comportamento teatral).

Algumas doenças podem distorcer o sentido do olfato, fazendo com que as pessoas sintam odores inócuos como desagradáveis (uma condição chamada de disosmia). Essas doenças incluem as seguintes:

Infecções dos seios paranasais

Dano parcial dos nervos olfatórios

Higiene oral insuficiente

Infecções da boca

Depressão

Hepatite viral, que pode causar disosmia, que resulta em náusea desencadeada por odores antes inofensivos.

Deficiências nutricionais

As convulsões que têm a sua origem na área do cérebro onde a memória dos odores é armazenada - a zona medial do lobo temporal - podem causar sensações vívidas falsas, transitórias, de odores desagradáveis (alucinações olfativas). Estes odores fazem parte da sensação intensa de que uma convulsão está prestes a ocorrer (chamada de aura) e não indicam um distúrbio do olfato. Infecções no cérebro devidas ao vírus do herpes (encefalite herpética) podem também causar alucinações olfativas.