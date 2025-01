Zumbido ou zunido no ouvido

Mais de 75% dos distúrbios relacionados ao ouvido incluem acufeno como um sintoma, e as pessoas que têm perda auditiva, independentemente da causa, frequentemente desenvolvem acufeno. Essas doenças incluem

Exposição a sons altos ou explosões (trauma acústico)

Envelhecimento (presbiacusia)

Certos medicamentos que lesionam o ouvido (medicamentos ototóxicos)

Doença de Ménière

Enxaquecas

Acufeno também pode ser um sintoma em pessoas com infecções do ouvido médio, doenças que bloqueiam o canal auditivo (como uma infecção do ouvido externo [otite externa], excesso de cera ou corpos estranhos no ouvido), problemas com a trompa de Eustáquio (que conecta o ouvido médio à parte posterior do nariz) devido a alergias ou outras causas de obstrução, otosclerose (um distúrbio em que há crescimento ósseo excessivo no ouvido médio) e distúrbios temporomandibulares. Uma causa séria, mas incomum, é um schwannoma vestibular, um tumor não canceroso (benigno) de parte do nervo saindo do ouvido interno.