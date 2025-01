Tontura e vertigem

Vertigem é normalmente causada por distúrbios de partes do ouvido e do cérebro que estão envolvidas na manutenção do equilíbrio:

Ouvido interno

Tronco cerebral e cerebelo

Feixes nervosos conectando o ouvido interno com o tronco cerebral e o cerebelo

O ouvido interno contém estruturas (os canais semicirculares, sáculo e utrículo) que possibilitam que se sinta a posição e o movimento do corpo. As informações destas estruturas são enviadas ao cérebro através do nervo vestibulococlear (8.º nervo craniano, que também está envolvido na audição). A informação é processada no tronco cerebral, que ajusta a postura, e no cerebelo, que coordena os movimentos, para fornecer um senso de equilíbrio. Um distúrbio em qualquer uma destas estruturas pode causar vertigem. Distúrbios do ouvido interno algumas vezes também podem causar redução auditiva e/ou zumbido no ouvido (acufeno). (Veja a figura Visualização do interior do ouvido.)

Visualização do interior do ouvido

Qualquer distúrbio que afete o funcionamento do cérebro como um todo (por exemplo, hipoglicemia, hipotensão, anemia grave ou muitos medicamentos) também pode deixar as pessoas tontas. Embora estes sintomas possam ser incômodos, e até mesmo incapacitantes, apenas uma pequena percentagem dos casos resulta de um distúrbio grave.

Vertigem Vídeo

Causas comuns Embora haja alguma sobreposição, as causas de tontura podem ser divididas grosseiramente naquelas com e sem vertigem. As causas mais comuns de tonturas com vertigem incluem as seguintes: Vertigem posicional paroxística benigna

Doença de Ménière

Neuronite vestibular

Labirintite

Cefaleia da enxaqueca vestibular A cefaleia da enxaqueca vestibular é cada vez mais reconhecida como uma causa comum de tontura com vertigem. Este tipo de enxaqueca ocorre com mais frequência em pessoas com histórico médico ou um histórico familiar de enxaquecas. As pessoas geralmente têm cefaleia com vertigem ou tontura. Algumas têm outros sintomas similares aos da enxaqueca, como ver luzes piscando (escotomas), ter escurecimento de vista temporário, ou ficar sensível à luz e aos sons. As pessoas também podem ter perda auditiva, mas não é um sintoma comum. As causas mais comuns de tontura sem vertigem incluem o seguinte: Efeitos de medicamentos

Causas multifatoriais Diversos tipos de medicamentos podem causar tonturas. Alguns medicamentos apresentam toxicidade específica para os nervos auditivos e/ou para os órgãos do equilíbrio (medicamentos ototóxicos). Esses medicamentos tendem a causar tontura e uma incapacidade de focar em um alvo visual (oscilopsia). Outros medicamentos, por exemplo, sedativos, afetam o cérebro como um todo. Em pessoas idosas, a tontura geralmente ocorre devido a muitos fatores, normalmente uma combinação de efeitos colaterais de medicamentos com uma redução da função sensorial relacionada à idade. Pode ocorrer tontura com vertigem quando o cérebro recebe uma quantidade insuficiente de oxigênio e glicose (baixo açúcar no sangue), como pode estar relacionado a distúrbios não neurológicos incluindo distúrbios cardíacos e pulmonares ou anemia grave. Pessoas com síndrome do pânico, falta de ar, ansiedade ou depressão podem sentir tontura. É muito frequente não ser encontrada nenhuma causa em particular e os sintomas desaparecerem sem tratamento.