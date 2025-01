A dor de ouvido pode ser devido a uma doença do próprio ouvido ou a uma doença em uma parte do corpo próxima ao ouvido que compartilhe os mesmos nervos cerebrais com o ouvido. Tais partes do corpo incluem o ouvido, os seios paranasais, a garganta e a articulação temporomandibular (ATM).

Na dor aguda (dor há menos de 2 semanas), as causas mais comuns são:

Infecção do ouvido médio (otite média)

Infecção do ouvido externo (otite externa)

Mudança súbita de pressão (barotrauma)

Infecções do ouvido médio e do ouvido externo provocam inflamação dolorosa. Uma infecção do ouvido médio também causa uma crescente pressão por trás do tímpano (membrana timpânica [MT]). Essa pressão acumulada é dolorosa e também provoca uma dilatação do tímpano. Depois que o tímpano se abaúla, ocasionalmente ele se rompe e libera uma pequena quantidade de pus e/ou sangue do ouvido. Raramente, uma infecção do ouvido médio se espalha para o osso mastoide, por detrás do ouvido (causando mastoidite).

As pessoas com diabetes e aquelas que têm um sistema imunológico comprometido (devido a infecção por HIV ou quimioterapia para câncer) ou doença renal crônica podem desenvolver uma forma particularmente grave de otite externa, denominada otite externa maligna ou necrotizante.

As mudanças de pressão durante um voo de avião ou um mergulho podem causar dor de ouvido (consulte também Barotrauma do ouvido). Tal dor de ouvido ocorre quando o tubo que conecta o ouvido médio com a parte posterior do nariz (trompa de Eustáquio) está bloqueado ou há falha do seu funcionamento normal. O bloqueio ou disfunção impede que a pressão no ouvido médio se equalize com a pressão externa. A diferença de pressão puxa ou empurra o tímpano, provocando dor. As mudanças de pressão também podem causar a ruptura da membrana timpânica.

Na dor crônica (dor por mais de 2 a 3 semanas), as causas mais comuns são:

Disfunções da ATM

Disfunção crônica da trompa de Eustáquio

Infecção crônica do ouvido externo

Uma causa menos comum de dor crônica é a dor causada por distúrbios que afetam a laringe, incluindo câncer (chamada dor referida).