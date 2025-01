Perda da audição

Os exames incluem

Testes audiométricos

Algumas vezes RM ou TC

Os médicos realizam testes audiométricos em todas as pessoas que têm perda auditiva. Os testes audiométricos ajudam os médicos a entenderem o tipo de perda auditiva e a determinarem que outros testes podem ser necessários.

A audiometria constitui o primeiro passo nos exames de audição. Nesse exame, a pessoa coloca fones de ouvido que emitem tons de diferentes frequências e intensidades, num ouvido ou no outro. A pessoa sinaliza quando um tom é ouvido, geralmente levantando a mão correspondente. Em relação a cada frequência, o exame identifica o tom mais baixo que a pessoa consegue ouvir em cada ouvido. Os resultados são avaliados em comparação com o que se considera uma audição normal. Visto que os tons altos a que é exposto um ouvido também podem ser escutados pelo outro, coloca-se um som diferente do teste (geralmente, um ruído) no ouvido que não está sendo testado.

Testes com um diapasão são às vezes feitos durante a primeira avaliação do paciente por um médico, mas raramente por especialistas ou audiologistas, que têm melhores maneiras de avaliar a audição. Testes com diapasão podem ajudar a distinguir entre perda auditiva condutiva e neurossensorial. O teste de Rinne e o teste de Weber são dois tipos de testes de diapasão:

O teste de Rinne compara quão bem a pessoa ouve os sons conduzidos pelo ar, com os que são conduzidos pelos ossos do crânio. Para examinar a audição por condução aérea, coloca-se o diapasão perto do ouvido. No teste de audição por condução óssea, encosta-se a base de um diapasão vibrante na cabeça do paciente, para que o som ultrapasse o ouvido médio e seja diretamente transmitido às células nervosas do ouvido interno. Quando se verifica diminuição da audição por condução aérea e a audição por condução óssea é normal, a perda auditiva é de condução. Se ambas as conduções, aérea e óssea, estiverem diminuídas, a perda de audição é neurossensorial ou mista. As pessoas que apresentam perda de audição neurossensorial podem necessitar de avaliação adicional para detectar outras doenças, como a doença de Ménière ou tumores cerebrais.

No teste de Weber, a base de um diapasão vibrando é colocada no topo da cabeça, bem no meio. A pessoa indica em qual dos ouvidos o tom é mais alto. Na perda auditiva condutiva unilateral, o tom é mais alto no ouvido com perda auditiva. Na perda auditiva neurossensorial unilateral, o tom é mais alto no ouvido normal, porque o diapasão estimula os ouvidos internos igualmente e a pessoa ouve o estímulo com o ouvido não afetado.

A audiometria do limiar da inteligibilidade verbal mede quão alto as palavras devem ser pronunciadas para serem compreendidas. Uma pessoa escuta uma série de palavras dissilábicas, igualmente acentuadas (espondeus), como "rara", "dado" e "baba", apresentadas com volumes diferentes. O volume no qual a pessoa consegue repetir corretamente metade das palavras (limiar de inteligibilidade) é registrado.

Discriminação, a habilidade de ouvir as diferenças entre as palavras que soam de forma semelhante, é testada apresentando-se ao paciente pares de palavras monossilábicas semelhantes. A porcentagem de palavras repetidas corretamente corresponde ao grau de discriminação. As pessoas com perda auditiva de condução costumam apresentar porcentagem normal de discriminação, embora num volume mais elevado. As pessoas que apresentam perda neurossensorial podem apresentar discriminação anômala, em qualquer volume. Os médicos, às vezes, testam a habilidade das pessoas de reconhecerem palavras dentro de sentenças completas. Este teste ajuda a definir quais as pessoas que não têm resultados aceitáveis com aparelhos auditivos e podem se beneficiar de um implante.

A timpanometria mede até que grau o som consegue passar através do tímpano e do ouvido médio (impedância). Esse exame não requer a participação ativa do examinado, sendo normalmente utilizado com crianças. Um dispositivo contendo um microfone e uma fonte sonora é colocado confortavelmente no canal auditivo e as ondas sonoras se refletem no tímpano, à medida que o dispositivo faz variar a pressão no canal auditivo. Os resultados anômalos da timpanometria sugerem perda auditiva condutiva.

A resposta auditiva do tronco cerebral é um exame que mede os impulsos nervosos no tronco cerebral, resultantes dos sinais sonoros recebidos nos ouvidos. A informação ajuda a determinar que tipos de sinais o cérebro está recebendo dos ouvidos. Os resultados dos exames são anômalos em pessoas com alguns tipos de perda de audição neurossensorial e naquelas que apresentam diversos tipos de distúrbios cerebrais. O exame da resposta auditiva do tronco cerebral é utilizado para examinar bebês, e também pode ser utilizado para monitorar determinadas funções cerebrais de pessoas em estado de coma ou durante cirurgias cerebrais.

A eletrococleografia mede a atividade da cóclea e do nervo auditivo por meio de um eletrodo colocado sobre o tímpano ou através do mesmo. Tanto este exame como o da resposta auditiva do tronco cerebral podem ser utilizados para medir a audição nas pessoas que não podem ou não irão responder voluntariamente ao som. Por exemplo, esses exames são utilizados para descobrir se bebês ou crianças muito novas apresentam perda de audição profunda (surdez).

Os exames com emissões otoacústicas usam os sons para estimular o ouvido interno (cóclea). O próprio ouvido, então, gera um som de intensidade muito baixa, que corresponde ao estímulo. Essas emissões cocleares são registradas, utilizando-se aparelhos eletrônicos sofisticados, que já são usados rotineiramente em muitos berçários para testar a perda auditiva congênita nos recém-nascidos e para monitorar a perda auditiva em pacientes tomando medicamentos ototóxicos. Este teste também é usado para determinar a causa da perda de audição nos adultos.

Exames de audição Ocultar detalhes Quando as ondas sonoras atingem os ouvidos, elas são captadas pelo ouvido externo em forma de funil e são canalizadas para o ouvido médio. Na entrada do ouvido médio, as ondas sonoras atingem a membrana timpânica ou o tímpano. As vibrações resultantes então percorrem os três ossos do ouvido médio (martelo, bigorna e estribo) e transmitem aquele som para o ouvido interno preenchido de líquido onde estimulam pequenas células ciliadas, fazendo com que se dobrem. As células ciliadas criam sinais que são enviados para o cérebro para serem interpretados como sons. Para testar a audição de uma pessoa, um audiologista, ou especialista em audição, realizará uma série de testes de audição. Atualmente, esses exames são realizados com um aparelho chamado um audiômetro. O audiômetro envia sons em várias frequências, medidas com exatidão, e em níveis de intensidade variáveis. Um audiograma é uma figura que mostra os menores níveis em que uma pessoa consegue ouvir sons em cada frequência testada. Muitas vezes, as pessoas também são testadas para determinar quão bem o tímpano se move para conduzir o som (timpanometria), o som mais baixo que pode desencadear um reflexo dos ossos do ouvido médio para ouvir (testes de reflexo acústico), quão flexíveis são as células ciliadas no ouvido interno (emissões otoacústicas) e quão bem elas podem compreender palavras faladas (audiometria). Os resultados desses testes ajudarão o audiologista a determinar a presença e a gravidade de uma possível perda auditiva.

Outros exames podem medir a capacidade de interpretação e compreensão de uma linguagem distorcida; a de compreensão de uma mensagem enviada para um ouvido, enquanto o outro se encontra exposto a uma mensagem diferente, com a fusão das mensagens incompletas percebidas em cada ouvido e sua transformação numa mensagem compreensível; e a de determinação da proveniência de um som, quando é apresentado aos ouvidos simultaneamente.

Pessoas que têm exame neurológico anormal, ou que apresentam certos achados nos testes audiométricos, precisam de uma RM da cabeça acentuada por gadolínio. Este tipo de RM pode ajudar os médicos a detectarem certas doenças do ouvido interno, tumores cerebrais próximos ao ouvido, ou tumores nos nervos provenientes do ouvido.

Muitas causas genéticas para surdez também causam problemas em outros sistemas de órgãos. Portanto, crianças com perda auditiva sem explicação devem também fazer outros exames, como um exame ocular, um eletrocardiograma (ECG) para procurar pela síndrome do QT longo ou outros exames específicos de órgãos e exames genéticos.