Em muitas outras pessoas, a causa para a perda auditiva súbita é óbvia. Tais causas incluem

Um traumatismo craniano (como uma fratura do osso temporal no crânio, ou, por vezes, uma concussão grave sem fratura) pode lesionar o ouvido interno e causar perda auditiva súbita.

Mudanças intensas de pressão (como as que podem ocorrer durante um mergulho, ou, menos frequentemente, ao exagerar realizando levantamento de pesos) podem produzir um buraco (fístula) entre o ouvido médio e o interno. Por vezes, tal fístula é de nascença e pode causar espontaneamente a perda súbita da audição ou tornar a pessoa mais suscetível à perda da audição quando houver uma lesão na cabeça ou for submetida a mudanças de pressão.

Medicamentos ototóxicos são medicamentos que apresentam o efeito colateral de causar lesões nos ouvidos. Alguns medicamentos podem causar perda auditiva rapidamente, às vezes dentro de um dia (especialmente se a dose administrada for muito alta). Algumas pessoas têm uma doença genética rara que as torna mais suscetíveis à perda auditiva causada pela classe de antibióticos chamada aminoglicosídeos. Todas as pessoas que tomam esses antibióticos devem fazer exames de sangue enquanto estiverem tomando o medicamento, para monitorar quanto a níveis tóxicos capazes de causar perda auditiva.

Várias infecções causam perda auditiva súbita, durante ou imediatamente após a doença aguda. Essas infecções incluem meningite bacteriana, doença de Lyme e muitas infecções virais. As causas virais mais comuns no mundo desenvolvido são caxumba e infecção no cérebro por herpes simplex. É muito raro que o sarampo seja a causa, porque a maioria das pessoas está imunizada contra a infecção.