Manejo da perda auditiva

A amplificação sonora através de um aparelho auditivo auxilia as pessoas que têm perda auditiva condutiva ou neurossensorial. Infelizmente, um aparelho auditivo não restitui a audição normal. Um aparelho auditivo deve, contudo, melhorar significativamente a capacidade de uma pessoa para se comunicar e desfrutar dos sons.

Muitas pessoas relutam em usar aparelhos auditivos devido ao custo, problemas com conforto e, em alguns casos, devido ao estigma social. Os médicos devem discutir esses problemas e encorajar as pessoas a se consultarem com um audiólogo para avaliar a variedade de aparelhos auditivos de diferentes formatos disponíveis. Aparelhos auditivos também estão disponíveis sem prescrição médica (de venda livre) com a vantagem de terem menor custo. No entanto, os aparelhos auditivos de venda livre são apenas para pessoas com perda auditiva leve a moderada, e os profissionais de audiologia não podem personalizá-los de acordo com o padrão de perda auditiva e o canal auricular da pessoa. Alguns idosos e aqueles que têm artrite ou problemas neurológicos acham difícil manipular os aparelhos auditivos menores e devem pensar em usar dispositivos ligeiramente maiores.

Aparelhos auditivos: Amplificando o som

Todos os aparelhos auditivos possuem um microfone para captar sons, um amplificador alimentado por pilhas para aumentar seu volume e meios para transmitir o som à pessoa. A maioria dos aparelhos auditivos transmite os sons através de um pequeno autofalante colocado no canal auditivo. Outros aparelhos auditivos requerem implante cirúrgico, transmitem os sons diretamente aos ossos do ouvido médio (ossículos) ou do crânio, em vez de o fazerem através de um autofalante.

Os aparelhos auditivos diferem de acordo com o tamanho dos seus componentes e com a sua colocação. Como regra geral, os aparelhos auditivos com saída de som de qualidade melhor podem ser mais notados, mas são mais fáceis de ajustar e oferecem vantagens de audição. Os aparelhos auditivos maiores podem facilmente acomodar recursos adicionais de audição assistida que não estão disponíveis nos pequenos.

Os aparelhos auditivos possuem características eletrônicas distintas que são escolhidas para se adaptarem ao tipo de deficiência auditiva de cada pessoa. Por exemplo, as pessoas cuja perda de audição afeta principalmente as frequências mais altas (agudas), não se beneficiam de uma simples amplificação do som, pois isto faz simplesmente com que a fala, que eles ouvem murmurada, soe mais alta. Os aparelhos auditivos que amplificam de forma seletiva as altas frequências aumentam consideravelmente o reconhecimento da fala. Outras próteses auditivas possuem perfurações no molde auricular, facilitando a passagem das ondas sonoras de alta frequência para o ouvido.

Muitos aparelhos auditivos utilizam processadores digitais de som, com canais multifrequência, para que a amplificação do som possa atender, com precisão cada vez maior, a deficiência auditiva da pessoa. No caso das pessoas que não conseguem tolerar os sons altos, elas podem necessitar de aparelhos auditivos com circuitos eletrônicos especiais, que mantenham o volume do som num nível tolerável.

Falar ao telefone pode ser difícil para as pessoas que utilizam aparelhos auditivos. Com os aparelhos auditivos típicos, produz-se um apito quando se coloca o ouvido perto do telefone. Alguns aparelhos auditivos têm uma bobina telefônica. Com o toque de um botão (ou automaticamente nos modelos mais recentes), o microfone é desligado e a bobina do telefone se conecta eletromagneticamente ao ímã no telefone com dispositivos classificados para conectividade de bobina telefônica. A conectividade com telefones e outros dispositivos continua a melhorar com o uso do bluetooth e outras modalidades. As próteses auditivas com características complexas tendem a ser mais dispendiosas, mas são geralmente essenciais para satisfazer as necessidades de audição.