Uma infecção suficientemente grave do ouvido médio (otite média) para causar uma perfuração é geralmente bastante dolorosa por causa do acúmulo de secreção infectada (pus). No entanto, quando o tímpano é perfurado, o pus pode drenar para fora do ouvido, aliviando a pressão e a dor.

A perfuração do tímpano por uma lesão causa dor súbita e intensa, às vezes seguida de sangramento no ouvido, perda auditiva (condutiva ou neurossensorial) e barulho no ouvido (acufeno). Perda auditiva condutiva ocorre quando o som é bloqueado e não consegue atingir as estruturas sensoriais no ouvido interno (por exemplo, pelo rompimento dos ossículos). Perda auditiva neurossensorial ocorre quando o som alcança o ouvido interno, mas não é possível traduzi-lo em impulsos nervosos (por exemplo, devido a uma lesão do ouvido interno) ou os impulsos nervosos não são transmitidos ao cérebro. A perda de audição é mais grave se a cadeia de ossículos for rompida ou se o ouvido interno for lesionado.

A lesão do ouvido interno pode também causar vertigens (uma falsa sensação de estar se movendo ou girando). O pus pode começar a drenar do ouvido dentro de 24 a 48 horas, sobretudo se entrar água ou outro material estranho no ouvido médio.