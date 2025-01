Otosclerose Por Vanderbilt University Medical Center Taha A. Jan , MD , Revisado/Corrigido: jan. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A otosclerose causa a formação de ossos anormais e seu acúmulo nos ossos do ouvido. O osso anormal interfere na transmissão do som do ouvido médio para o ouvido interno.

Na otosclerose, a área mais comumente afetada é ao redor do estribo (um dos três ossos que conectam o tímpano com o ouvido interno). Como resultado, os estribos não conseguem se mover facilmente, resultando em perda auditiva progressiva. A otosclerose tende a se repetir nas famílias, e metade de todos os casos são hereditários. Crianças têm 25% de chance de desenvolver otosclerose se um dos pais a tiver, e 50% de chance se ambos os pais a tiverem. Sintomas da otosclerose Apenas cerca de 10% das pessoas com otosclerose desenvolvem perda auditiva. A perda auditiva geralmente se torna aparente no final da adolescência ou início da idade adulta. Raramente, a perda auditiva se desenvolve por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Normalmente, a otosclerose se desenvolve em um ouvido, embora mais da metade das pessoas desenvolva sintomas em ambos os ouvidos. A perda auditiva é o sintoma mais comum. A perda pode ser gradual. Em muitas pessoas, o primeiro sinal de otosclerose é a dificuldade para ouvir sons ou sussurros de baixa frequência. Algumas pessoas com otosclerose também apresentam acufeno (zumbido ou zunido no ouvido) e, muito raramente, tontura. Diagnóstico de otosclerose A otosclerose é geralmente diagnosticada por um especialista em distúrbios auditivos. Os testes audiométricos (como timpanometria) ajudam os médicos a identificar a causa da perda auditiva e determinar quais outros testes podem ser necessários. Às vezes se faz uma tomografia computadorizada (TC). Tratamento da otosclerose Um aparelho auditivo geralmente melhora a audição, mas algumas pessoas podem preferir cirurgia. A estapedectomia pode ser realizada para remover alguns ou todos os estribos e substituí-los por uma peça artificial (prótese). No entanto, com esse procedimento, a piora da perda auditiva e problemas de equilíbrio são possíveis riscos.