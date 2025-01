A otite média supurativa crônica é uma perfuração do tímpano (membrana timpânica) de longa data e de drenagem persistente.

Causas de otite média supurativa crônica incluem otite média crônica e bloqueio da trompa de Eustáquio.

Pode ocorrer uma crise após um resfriado, após uma infecção no ouvido ou após entrar água no ouvido médio.

As pessoas geralmente apresentam perda de audição e drenagem persistente do ouvido.

Os médicos limpam o canal auricular e aplicam gotas otológicas.

Antibióticos e cirurgia podem ser utilizados para casos graves.

A otite média supurativa crônica é geralmente causada por uma otite média aguda, bloqueio da trompa de Eustáquio (que conecta o ouvido médio e a parte posterior do nariz), uma lesão no ouvido, queimaduras químicas ou lesões explosivas.

A otite média supurativa crônica pode piorar depois de uma infecção de nariz e garganta, como no resfriado comum, ou depois de ter entrado água no ouvido médio através de um orifício (perfuração) no tímpano, durante o banho ou ao nadar. Geralmente, esses agravamentos resultam em uma secreção de pus indolor, às vezes com cheiro muito desagradável, do ouvido. Os agravamentos persistentes podem dar origem à formação de protuberâncias, denominadas pólipos, que se estendem a partir do ouvido médio, atravessam a perfuração e chegam ao canal auricular. Uma infecção persistente pode destruir partes dos ossículos – os pequenos ossos no ouvido médio que conectam o tímpano ao ouvido interno e conduzem sons do ouvido externo para o ouvido interno – causando perda de audição condutiva (perda auditiva que ocorre quando o som é bloqueado de alcançar as estruturas sensoriais no ouvido interno). Muitas vezes, a otite média supurativa crônica é indolor.

Tímpano normal Imagem CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Colesteatoma Imagem PROFESSOR TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Algumas pessoas com otite média supurativa crônica desenvolvem um colesteatoma no ouvido médio. Um colesteatoma é um crescimento não canceroso (benigno) de material branco semelhante a pele. Pessoas com colesteatoma podem ter febre, vertigem e/ou dor de ouvido. Um colesteatoma, que destrói os ossos, aumenta consideravelmente a probabilidade de outras complicações sérias, como infecções do ouvido interno, paralisia facial e abcessos cerebrais.

Diagnóstico de otite média supurativa crônica Avaliação médica O médico diagnostica a otite média supurativa crônica quando pus ou tecido semelhante à pele se acumula em um orifício ou uma bolsa no tímpano e o material drena com frequência. Para identificar a bactéria que está causando a infecção, os médicos coletam amostras da secreção do ouvido. Se os médicos suspeitam que a pessoa apresenta colesteatoma, podem realizar exames de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Em pessoas com tecido de granulação persistente ou recorrente (tecido novo que cresce na superfície de cicatrização do tímpano), os médicos podem fazer uma biópsia para verificar se há tumores.