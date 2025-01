Otite média (serosa)

Espera vigilante

Manobras para aumentar a pressão no ouvido

Algumas vezes drenagem através de tubos no ouvido

A maioria das pessoas com otite média secretora melhora sem tratamento. Descongestionantes e antibióticos não ajudam.

A administração de anti-histamínicos por via oral e/ou um spray nasal de corticosteroide pode ser feita em pessoas com congestão causada por alergias.

A baixa pressão no ouvido médio pode ser aumentada temporariamente, forçando a passagem do ar pela obstrução na trompa de Eustáquio. Os seguintes métodos podem ser utilizados:

As pessoas são orientadas a tentar expirar e manter a boca fechada e as narinas fechadas (chamada manobra de Valsalva).

As pessoas são instruídas a apertar o nariz suavemente e engolir. Essa manobra pode ser repetida várias vezes ao longo do dia para levar ar para o ouvido médio.

O médico pode utilizar uma seringa especial (inflador de ouvido médio) para soprar ar em uma das narinas da pessoa, e então bloqueia a outra narina enquanto a pessoa engole. Essa técnica (chamada politzerização) força o ar a entrar na trompa de Eustáquio e ouvido médio.

Se os sintomas se tornarem crônicos (duração de mais de um a três meses), o médico pode realizar uma miringotomia. Para este procedimento, é feita uma abertura no tímpano para permitir a drenagem de fluido do ouvido médio. Um tubo de drenagem minúsculo (tubo de timpanostomia – veja a figura Miringotomia), pode ser inserido na abertura do tímpano, para facilitar a drenagem do líquido e permitir a entrada de ar no ouvido médio. As crianças também podem necessitar remover suas adenoides (adenoidectomia). Crianças pequenas com perda auditiva prolongada causada por uma otite média secretora de longa duração podem precisar de tratamento adequado, para assegurar que as habilidades de linguagem se desenvolvam normalmente.

Miringotomia: Tratando a otite média secretora

Trompas do ouvido Vídeo

Pessoas com alergias devem tentar eliminar os alérgenos conhecidos de seus ambientes. Os médicos podem recomendar imunoterapia com alérgenos, que tenta ensinar o sistema imunológico da pessoa a não reagir a um alérgeno.

Pessoas com otite média secretora devem evitar ou adiar mergulhos e voos de avião, porque mudanças na pressão ambiental podem causar dor e lesão no ouvido (barotrauma). Se um voo de avião não puder ser adiado, mastigar alimentos ou beber líquidos (por exemplo, de uma mamadeira) pode ajudar crianças pequenas com esse distúrbio. Em crianças mais velhas e adultos, frequentemente a pressão no ouvido médio pode ser equalizada e o desconforto aliviado com várias manobras. Quando a pressão externa está diminuindo, como na decolagem de um avião, a pessoa deve tentar respirar com a boca aberta, bocejar, mascar chiclete, ou engolir. Quando a pressão externa aumenta, como na aterrissagem de um avião ou num mergulho profundo, a pessoa deve fechar firmemente as fossas nasais, manter a boca fechada e tentar soprar devagar, pelo nariz (chamado manobra de Valsalva). Esta manobra força a saída de ar pela trompa de Eustáquio bloqueada.