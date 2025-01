Objetos no ouvido podem ser retirados com uma lavagem com água esterilizada ou solução salina, por sucção, fórceps ou outros instrumentos. Se não for possível remover o objeto estranho facilmente, provavelmente será necessário encaminhar a pessoa para um otorrinolaringologista. O objeto estranho não deve ser empurrado mais profundamente dentro do canal auditivo porque isso pode causar um dano grave. Os médicos podem remover um inseto colocando um anestésico ou óleo mineral no ouvido, o que mata o inseto e facilita sua remoção. O anestésico também alivia a dor. Crianças mais novas e assustadas podem precisar ser sedadas ou receber uma anestesia geral nesses procedimentos.

Objetos pontiagudos, como lápis, podem perfurar o tímpano (consulte perfuração do tímpano). As perfurações têm de ser avaliadas por um especialista, mas a maioria se resolve por si mesma com o tempo, sem perda da audição.