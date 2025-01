A miringite é uma infecção bacteriana ou viral do tímpano.

A miringite é uma forma de otite média aguda e é causada por uma variedade de vírus e bactérias. As bactérias Streptococcus pneumonia e Micoplasma são causas comuns.

O tímpano se inflama e, na sua superfície, formam-se pequenas bolhas (vesículas) cheias de líquido. Pode haver vesículas presentes na otite média, mas a miringite não causa a formação de pus ou secreção no ouvido médio. A dor começa repentinamente e dura de 24 a 48 horas. Pessoas com miringite podem ter alguma perda auditiva e febre.

Os médicos diagnosticam miringite observando o tímpano com um otoscópio (uma luz portátil usada para examinar o canal auricular e o tímpano).

Visto que é difícil saber quando se trata de infecção de tipo viral ou bacteriano, a maioria das pessoas é tratada com antibióticos e analgésicos. A administração de analgésicos pode ser feita por via oral ou como gotas otológicas. O médico pode ter de romper as vesículas com um pequeno bisturi para aliviar a dor.