Considerações gerais sobre o ouvido médio

O ouvido médio é formado pelo tímpano (membrana timpânica) e por uma pequena câmara, cheia de ar, que contém uma cadeia de três pequenos ossos (ossículos) que ligam o tímpano ao ouvido interno (consulte Ouvido médio). O ouvido médio amplifica os sons, enquanto o ouvido interno transforma as ondas sonoras mecânicas em sinais elétricos que são enviados ao cérebro através do nervo da audição (nervo vestibulococlear ou auditivo).

Doenças dos ouvidos médio e interno causam muitos sintomas similares e uma doença do ouvido médio pode causar uma doença do ouvido interno e vice-versa.

As doenças do ouvido médio podem ocorrer devido a

Os médicos geralmente estabelecem o diagnóstico com base nos sintomas das pessoas e no exame físico. Os médicos examinam o canal auricular e o tímpano com um otoscópio (uma luz portátil usada para examinar o canal auricular e o tímpano) e frequentemente fazem testes de audição. Os médicos também avaliam o nariz e as partes superior e média da garganta quanto a infecções, alergias e tumores.

Otoscópio Imagem CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY