Barotrauma é uma lesão causada por alterações rápidas na pressão do ar, como durante voos de avião e mergulhos. Barotrauma pode causar dor de ouvido ou danificar o tímpano.

O tímpano (membrana timpânica) separa o canal auditivo do ouvido médio. Quando a pressão do ar no canal auditivo proveniente do exterior e a pressão do ar existente no ouvido médio mudam rapidamente ou são desiguais, o tímpano pode sofrer uma lesão. Normalmente, a trompa de Eustáquio, que liga o ouvido médio à parte posterior do nariz, ajuda a manter uma pressão equivalente em ambos os lados do tímpano, ao permitir que o ar do exterior entre no ouvido médio. Quando a pressão atmosférica muda subitamente – por exemplo, durante a subida ou a aterrissagem de um avião, ou no mergulho de profundidade – o ar precisa se deslocar através da trompa de Eustáquio para igualar a pressão no ouvido médio. (Consulte também barotrauma)

Pressão no ouvido Vídeo

Quando a trompa de Eustáquio se encontra parcial ou totalmente obstruída devido a cicatrizes, tumor, infecção, resfriado comum ou alergia, o ar não consegue entrar e sair do ouvido médio. A diferença de pressão resultante provoca dor e, frequentemente, perda de audição e pode machucar o tímpano ou provocar sua ruptura e sangramento. Quando a diferença de pressão é muito grande, a janela oval (a entrada do ouvido médio para o interno) também pode se romper, permitindo a saída de líquido do ouvido interno para o ouvido médio. Esse tipo de ruptura é chamado fístula perilinfática. A perda auditiva ou vertigem durante a descida em um mergulho em profundidade, especialmente na presença de vertigem, indica que essa fuga está ocorrendo.

A trompa de Eustáquio: manter a pressão do ar igual

Tratamento de barotrauma do ouvido Manobras para aliviar a pressão Quando uma alteração brusca da pressão atmosférica provoca a sensação de ouvido tapado ou dor no ouvido, muitas vezes é possível igualar a pressão no ouvido médio e aliviar o desconforto através de várias manobras. Quando a pressão externa está diminuindo, como na decolagem de um avião, a pessoa deve tentar respirar com a boca aberta, bocejar, mascar chiclete, ou engolir. Qualquer uma dessas medidas pode abrir a trompa de Eustáquio e permitir que o ar saia do ouvido médio. Quando a pressão externa aumenta, como na aterrissagem de um avião ou num mergulho profundo, a pessoa deve fechar firmemente as fossas nasais, manter a boca fechada e tentar soprar devagar, pelo nariz. Esta manobra força a saída de ar pela trompa de Eustáquio bloqueada. Ocasionalmente, se as pessoas apresentarem perda auditiva e dor intensa, uma miringotomia pode ajudar. Para este procedimento, uma abertura é feita através do tímpano para permitir a drenagem de fluido do ouvido médio (consulte a figura Miringotomia). Se as pessoas tiverem uma fístula perilinfática, pode ser necessária uma cirurgia para fechar a fístula e parar o vazamento.