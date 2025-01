Tumores dos ouvidos

O carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas são cânceres de pele comuns que podem se desenvolver no ouvido externo depois de repetidas e prolongadas exposições ao sol. Pessoas que têm infecções crônicas do ouvido podem ter um risco maior de desenvolver carcinomas de células escamosas. Quando esses cânceres surgem pela primeira vez, podem ser tratados com êxito através de remoção cirúrgica ou radioterapia. Os cânceres mais avançados podem requerer remoção cirúrgica de uma área mais extensa do ouvido externo. O melanoma, uma outra forma de câncer de pele que se espalha mais rapidamente, também pode se desenvolver na pele do canal do ouvido externo e deve ser removido cirurgicamente.

O ceruminoma (câncer das células que produzem a cera do ouvido) desenvolve-se no terço externo do canal auricular. Estes tumores não se propagam (metastatizam) para outras áreas, mas são destrutivos para o canal auricular. Os ceruminomas não estão relacionados com o acúmulo de cera do ouvido. O tratamento consiste em remover cirurgicamente o tumor e tecido circundante.