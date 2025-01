Antibióticos e corticosteroides

Remoção de objetos estranhos, especialmente piercings que atravessam a parte cartilaginosa da aurícula

Compressas quentes e incisão e drenagem de abscessos

Analgésicos

Os médicos tratam pericondrite com antibióticos (como fluoroquinolona; por exemplo, ciprofloxacino) e, frequentemente, com corticosteroides por via oral. A escolha do antibiótico depende da gravidade da infecção e do tipo de bactéria que a provoca.

Os médicos removem quaisquer corpos estranhos, como brincos ou lascas.

Se a pessoa tiver um abscesso (coleção de pus), o médico faz uma incisão para drenar o pus, permitindo que o sangue chegue novamente à cartilagem, e deixam um pequeno dreno no local por 24 a 72 horas. Os antibióticos são tomados por via oral. Compressas quentes também podem ajudar. O médico pode costurar (suturar) o pericôndrio à cartilagem para assegurar uma cicatrização correta e evitar uma deformidade do pavilhão auricular.

Analgésicos também são dados.