Antibióticos, geralmente administrados pela veia (intravenosos).

Corticosteroides aplicados no ouvido externo

Algumas vezes terapia com oxigênio hiperbárico

Controle do diabetes ou de outros quadros clínicos que enfraqueçam o sistema imunológico

Repetidas limpezas do canal auricular

Geralmente, a otite externa maligna é tratada dentro de 6 semanas com antibióticos por via endovenosa. Entretanto, as pessoas com uma infecção leve devem ser tratadas com altas doses de um antibiótico, como ciprofloxacino por via oral. As pessoas que têm um acometimento extenso do osso podem precisar de antibioticoterapia por um período mais longo. Gotas otológicas ou curativos contendo uma combinação de ciprofloxacino (um antibiótico) e dexametasona (um corticosteroide) também são usadas para tratar a otite maligna.

Algumas pessoas podem ser tratadas em uma câmara de oxigênio de alta pressão (terapia hiperbárica com oxigênio).

É essencial fazer um controle meticuloso do diabetes. Se possível, os médicos param de administrar qualquer medicamento que suprima o sistema imunológico.

Embora uma cirurgia não seja normalmente necessária, repetidas limpezas e remoção de pele morta e tecido inflamatório (debridamentos) do canal auricular, feitas no consultório médico, são necessárias até que a infecção desapareça.