Infecção do canal auricular (ouvido de nadador)

Remoção de resíduos infectados do canal auricular e precauções para manter o ouvido seco

Gotas otológicas contendo vinagre branco e/ou corticosteroides

Algumas vezes, gotas otológicas contendo antibióticos

Raramente, antibióticos tomados por via oral

Para tratar uma infecção do canal auricular por qualquer causa, primeiro o médico remove os resíduos infectados do canal auricular através de sucção ou usando cotonetes. Após a limpeza do canal auricular, a audição normalmente volta ao normal.

Geralmente, uma pessoa com infecção leve do canal auricular é tratada com gotas otológicas contendo vinagre branco e gotas contendo um corticosteroide (como a hidrocortisona ou dexametasona) várias vezes ao dia, por até uma semana. O vinagre branco (ácido acético) é útil porque as bactérias não crescem tão bem em um ambiente ácido.

Diante de infecções moderadas ou graves, também são prescritas gotas otológicas de antibióticos. Quando o canal auricular se encontra muito inflamado, o médico introduz nele uma pequena mecha para permitir que as gotas otológicas de antibiótico/corticosteroide penetrem. O pavio é deixado no lugar por 24 a 72 horas. Após esse tempo, o inchaço pode ter diminuído o suficiente para permitir que as gotas caiam diretamente no canal auricular.

Pessoas com otite externa aguda grave (infecção que se estende além do canal auricular) podem precisar tomar antibióticos (como cefalexina ou ciprofloxacino) por via oral.

Os analgésicos, como o paracetamol ou o ibuprofeno, podem ajudar a reduzir a dor durante as primeiras 24 ou 48 horas, até a inflamação começar a abrandar.

Para tratar a infecção fúngica do canal auricular, os médicos limpam minuciosamente o canal auricular e instilam gotas otológicas antifúngicas. Pode ser necessário fazer várias limpezas e tratamentos. Alguns médicos acreditam que uma combinação de álcool e vinagre branco é particularmente eficaz para infecções fúngicas do canal auricular. O álcool seca o canal auricular e o vinagre branco cria um ambiente ácido que não permite o crescimento de fungos.

Tanto nas infecções bacterianas quanto fúngicas, as pessoas devem manter o ouvido seco por meio de precauções específicas (como utilizar uma touca de banho e evitar nadar) até que a infecção desapareça. Um secador de cabelo também pode ser utilizado em baixa potência para reduzir a umidade no canal.

Para furúnculos, pode-se aplicar uma compressa quente por um curto período de tempo, e analgésicos podem ser administrados para ajudar a aliviar a dor. O calor também pode ajudar a acelerar a cura. Um antibiótico é dado por via oral. Quando o furúnculo já está maduro, procede-se a uma incisão nele, para o abrir e drenar o pus.