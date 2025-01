Dermatite do canal auricular

Corticosteroides tópicos (e, em casos graves, orais)

Para dermatite de contato, eliminação de gatilhos alergênicos

Para dermatite eczematoide auricular, solução de acetato de alumínio

Para tratar a dermatite de contato, as pessoas devem eliminar os gatilhos alérgicos, especialmente brincos contendo níquel, sprays para cabelo e, possivelmente, até moldes de aparelhos auditivos. Podem ser precisas várias tentativas e erros para identificar o gatilho alergênico. Os médicos dão às pessoas um creme contendo um corticosteroide, como hidrocortisona ou betametasona, para diminuir a inflamação e a coceira. No caso de ouvidos com inflamações mais graves, podem ser prescritos corticosteroides para serem tomados via oral (como a prednisona).

Para tratar a dermatite eczematoide auricular, os médicos dão gotas otológicas de uma solução de acetato de alumínio diluído (solução de Burow), para ser colocada no ouvido sempre que necessário para ficar confortável. Coceira e inchaço podem ser reduzidos com um creme contendo um corticosteroide (como betametasona). Mais uma vez, evitar todas as substâncias irritantes ao canal auricular, como cotonetes e água, é uma parte importante do tratamento deste quadro clínico.

Pessoas com qualquer tipo de dermatite devem evitar colocar cotonetes, água e outras substâncias possivelmente irritantes dentro do ouvido.