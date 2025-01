Bloqueios auditivos

Para remover a cera do ouvido, o médico pode usar

Uma cureta para cera de ouvido — um instrumento com uma alça na extremidade

Um dispositivo de sucção

Esses métodos são mais rápidos e mais seguros do que o uso de água para remover a cera (irrigação). A irrigação é algumas vezes realizada e pode ser combinada com um agente para amolecer a cera do ouvido. A irrigação definitivamente não é usada se a pessoa tem ou teve uma perfuração timpânica (orifício no tímpano), porque poderia entrar água no ouvido médio (espaço do outro lado do tímpano, que contém ar) e causar uma infecção do ouvido médio. De forma similar, a irrigação não é empregada se houver qualquer tipo de secreção do ouvido, pois esta pode ser decorrente de um tímpano perfurado. A irrigação também não é utilizada em pessoas com infecção do ouvido, diabetes mellitus, qualquer distúrbio que enfraqueça o sistema imunológico, radioterapia prévia de cabeça e pescoço e certas anormalidades no canal auricular e em pessoas em uso de medicamentos para afinar o sangue. A secreção do ouvido pode ser removida com maior segurança com um pequeno aparelho de sucção e o uso de um microscópio.

Certos solventes (como docusato de sódio líquido, água oxigenada, glicerina ou óleo mineral) podem amolecer a cera do ouvido antes que o médico tente removê-la. No entanto, esses solventes não podem ser usados por longos períodos porque eles podem causar irritação da pele ou reações alérgicas no canal auricular. As pessoas não devem tentar remover a cera do ouvido em casa, usando cotonetes, grampos de cabelo, lápis, velas de ouvido ou qualquer outro objeto. Tais tentativas normalmente apenas compactam a cera do ouvido mais fundo no canal e podem lesionar o tímpano. Colocar uma vela de ouvido acesa no ouvido não é uma maneira eficaz nem segura de remover cera de ouvido. Essa prática é fortemente desencorajada.

Algumas pessoas necessitam de limpeza rotineira por um médico porque seu canal auricular é estreito, sua cera do ouvido é pegajosa ou espessa ou apresentam um quadro clínico cutâneo crônico no canal auricular.