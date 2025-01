Anormalidades no desenvolvimento do ouvido externo

A atresia do canal auricular é a falha parcial ou total no desenvolvimento do canal auricular. A ausência do canal auricular é comumente associada à ausência do tímpano (membrana timpânica) e ao subdesenvolvimento do ouvido médio e dos ossos do ouvido médio (martelo, bigorna e estribo). Crianças com atresia do canal auricular têm deficiência auditiva porque a condução do som para o ouvido médio e interno não é eficiente. Geralmente, o ouvido interno (cóclea) está saudável e normalmente desenvolvido nessas crianças.

Em algumas crianças, os médicos podem cirurgicamente abrir o canal auricular, construir um tímpano e restaurar o percurso natural de condução do som, do canal auricular e do ouvido médio para o ouvido interno saudável. Embora uma correção cirúrgica da atresia do canal auricular, chamada canaloplastia, possa melhorar a audição, raramente resulta em uma audição normal de frequências de sons.

Algumas vezes, dispositivos auditivos de condução óssea podem ser utilizados para tratar a atresia do canal auricular. Esses dispositivos conduzem o som ao ouvido interno através da vibração dos ossos do crânio. Esses dispositivos auditivos ficam ligados a uma faixa macia ou dura, de metal, que é usada firmemente ao redor da cabeça. Um dispositivo auditivo de condução óssea é importante para o desenvolvimento normal da fala e linguagem em crianças com atresia do canal auricular em ambos os ouvidos.

Os dispositivos auditivos implantáveis de ancoragem óssea estão se tornando populares como uma alternativa aos dispositivos auditivos de condução óssea utilizados em uma faixa macia ou dura. Esses dispositivos ficam ligados a uma prótese de titânio ou uma placa magnética, que são cirurgicamente ancoradas ao osso do crânio (o que explica o termo, dispositivo auditivo de ancoragem óssea). Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou esses dispositivos para colocação cirúrgica em crianças a partir de 5 anos de idade.

A principal característica desses dispositivos é que precisam realizar contato próximo ao osso do crânio para conduzir o som de forma eficaz ao ouvido interno.