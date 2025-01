Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

O septo desviado é um quadro clínico onde o septo nasal é curvado ou não está centralizado, fazendo com que uma narina seja menor que a outra.

Dentro do nariz, localiza-se a cavidade nasal, que se encontra dividida em duas passagens pelo septo nasal. O septo nasal é composto tanto por osso, como por cartilagem e se estende dos orifícios nasais até à parte posterior do nariz. Normalmente, o septo nasal é reto, ficando no meio das duas narinas. Por vezes, pode ser torto (desviado), devido a um defeito de nascença ou uma lesão, e posicionado de modo que uma narina seja muito menor que a outra. A maioria das pessoas tem um desvio do septo de pouca importância, de modo que uma narina é mais estreita que a outra.

Sintomas de um septo desviado Um pequeno desvio não costuma causar sintomas. Contudo, se o desvio for grave, pode obstruir um lado do nariz, causando congestão nasal e tornando a pessoa propensa à inflamação dos seios paranasais (sinusite), principalmente se o septo desviado obstruir a drenagem de um seio até a cavidade nasal. Do mesmo modo, um septo desviado pode fazer com que a pessoa seja propensa a hemorragias nasais, devido ao efeito de ressecamento do fluxo de ar sobre o desvio. Outros sintomas podem incluir dor na face, dores de cabeça e ruídos ao respirar à noite.

Diagnóstico de um septo desviado Avaliação médica Os médicos podem geralmente verificar o desvio durante um exame.