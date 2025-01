Objetos no nariz

Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Algodão, papel, pedrinhas, contas, sementes, nozes, insetos, pilhas do tipo botão e feijões são apenas alguns dos muitos objetos que as crianças, pessoas com comprometimento cognitivo e pessoas com transtornos mentais podem ocasionalmente colocar dentro do nariz. As pessoas também podem colocar objetos estranhos semelhantes dentro dos ouvidos (consulte Bloqueios auditivos).

Os objetos presos no nariz são de maior preocupação, porque podem obstruir a via respiratória da criança, causar infecção e ser difíceis de extrair. As crianças geralmente têm medo de admitir que colocaram um objeto dentro do nariz. Muitos pais só percebem o problema quando o nariz da criança começa a sangrar persistentemente, está escorrendo ou tem um corrimento de odor fétido, ou quando a criança tem dificuldade para respirar em apenas um dos lados do nariz.

Os médicos baseiam o diagnóstico na observação de outras pessoas que tenham introduzido o objeto no nariz ou por um exame utilizando um pequeno instrumento que é introduzido nos orifícios das narinas (espéculo nasal).

Os médicos usam um anestésico tópico e tentam extrair o objeto utilizando um espéculo e pinças. Se essas medidas não funcionarem, os médicos podem necessitar sedar a pessoa, ou administrar-lhe uma anestesia geral para remover o objeto.