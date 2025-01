Infecções nasais bacterianas

As infecções mais graves provocam furúnculos no vestíbulo nasal. Os furúnculos nasais podem desenvolver uma infecção disseminada sob a pele (celulite) na ponta do nariz. O médico preocupa-se com as infecções nessa parte da face, pois as veias vão dessa área até o cérebro. Pode ocorrer uma situação com risco letal, denominada trombose do seio cavernoso, caso as bactérias se propaguem para o cérebro através dessas veias.

Uma pessoa com um furúnculo nasal normalmente toma um antibiótico por via oral e aplica pomada de mupirocina e panos úmidos e quentes, 3 vezes ao dia, durante 15 a 20 minutos de cada vez. O médico pode necessitar drenar cirurgicamente os furúnculos grandes ou aqueles que não respondem ao tratamento com antibiótico.