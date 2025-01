Distúrbios das adenoides

Algumas crianças em idade pré-escolar e adolescentes têm adenoides relativamente grandes que não se devem a nenhum problema. Contudo, as adenoides podem estar aumentadas devido a uma infecção viral ou bacteriana que cause infecções de garganta (dor de garganta). Exposição contínua a crianças com infecções bacterianas ou virais, como no caso de crianças frequentemente em creches, aumenta o risco de infecção. Além disso, alergias, (por exemplo, alergia sazonal ou alergia contínua), substâncias irritantes e, possivelmente, refluxo gastroesofágico também podem causar o aumento das adenoides. Embora extremamente raro, às vezes o câncer causa adenoides aumentadas.

Quando aumentadas, as adenoides podem bloquear o nariz ou as trompas de Eustáquio que conectam a parte de trás da garganta com os ouvidos. Geralmente, as adenoides voltam ao tamanho normal logo que a causa do problema é resolvida. Às vezes elas permanecem aumentadas, especialmente em crianças que tiveram infecções frequentes ou repetidas.