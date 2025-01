O cisto de Tornwaldt é um cisto raro, não canceroso (benigno) localizado na linha média da nasofaringe, que pode se tornar infectado.

O cisto de Tornwaldt se forma na nasofaringe, que inclui a área que vai da parte posterior da passagem nasal até acima do palato mole, local em que as passagens nasal e da garganta se encontram. O cisto pode ficar infectado, causando pus com mau gosto e cheiro, pode bloquear a trompa de Eustáquio (tubo que conecta o ouvido médio às passagens nasais) e causar dor de garganta.

Localizando a nasofaringe

Para diagnosticar o cisto de Tornwaldt, os médicos inserem um tubo de visualização flexível através do nariz (chamado nasofaringoscópio). Os médicos confirmam o diagnóstico de cisto de Tornwaldt com exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).

O cisto pode ser removido ou pode ser feita sua marsupialização. A marsupialização é como virar o cisto ao avesso. Os médicos fazem um pequeno corte no cisto, dobram as bordas do corte do cisto para trás e costuram-nas para criar uma abertura permanente no cisto. Assim, o cisto pode drenar conforme necessário. Esse procedimento é feito em uma sala de operações. Às vezes é necessária anestesia geral.