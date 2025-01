Celulite amigdaliana e abscesso amigdaliano

Antibióticos

Drenagem do pus

Algumas vezes, amigdalectomia

Uma celulite amigdaliana ou um abscesso amigdaliano são tratados com fluidos e antibióticos, como penicilina ou clindamicina, administrados na veia ou por via oral. Os antibióticos podem ser substituídos com base nos resultados da cultura. Os antibióticos são, então, mantidos por 10 dias.

Se nenhum abcesso for encontrado, o antibiótico normalmente começa a resolver a infecção dentro de 48 horas.

Se houver um abscesso periamigdaliano, o médico deverá inserir uma agulha ou fazer um corte nele, para drenar o pus. Inicialmente, a área é anestesiada com spray ou injeção de anestésico. A ultrassonografia pode ajudar a localizar o abscesso e, assim, determinar onde inserir a agulha. O tratamento com antibióticos é continuado por via oral ou na veia. Embora a maioria das pessoas possa ser tratada como pacientes ambulatoriais, algumas são hospitalizadas por um curto período para administrar antibióticos na veia e monitorar a respiração.

Os abscessos periamigdalianos tendem a ceder. As recorrências podem ser prevenidas com a remoção das amígdalas (amigdalectomia), que geralmente é feita quatro a seis semanas depois de a infecção ter desaparecido, ou antes, caso a infecção não seja controlada com antibióticos. Raramente, a amigdalectomia é feita de imediato, por exemplo, quando a pessoa é jovem e tem amigdalite com frequência ou apneia obstrutiva do sono.

Se um abscesso parafaríngeo estiver presente, uma cirurgia é geralmente realizada para drenar o pus.