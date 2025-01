Exames de audição

Ressonância magnética (RM)

Para diagnosticar o schwannoma vestibular, os médicos costumam realizar primeiro uma audiometria (um teste de audição). Se a audição for perdida em apenas um ouvido, é feita uma RM, preferencialmente RM realçada com gadolínio.

Outros testes de audição que podem ser realizados incluem timpanometria (mede até que grau o som consegue passar através do tímpano e do ouvido médio) e exame de resposta auditiva evocada do tronco cerebral (mede os impulsos nervosos no tronco cerebral, resultantes dos sinais sonoros recebidos nos ouvidos).