A neuronite vestibular pode ocorrer sob a forma de uma única crise isolada de vertigem grave, durando 7 a 10 dias, mas muitas pessoas apresentam crises adicionais de vertigem leve, durante várias semanas consecutivas. A primeira crise de vertigem é geralmente a mais intensa. A vertigem é uma falsa sensação de que as pessoas, seu ambiente, ou ambos estão se movendo ou girando. A maioria das pessoas descreve essa sensação desagradável como "tontura", embora as pessoas frequentemente também utilizem a palavra "tonto" para outras sensações, como estando atordoado.

A crise de vertigem é acompanhada de náuseas, vômitos e nistagmo (um movimento espasmódico dos olhos em uma direção, alternando com um retorno mais lento para a posição original). A vertigem é grave no início e gradualmente cede ao longo de vários dias, com desequilíbrio residual que dura até vários meses. As pessoas não apresentam acufenos (zumbido no ouvido) e a audição geralmente não é afetada.