Algumas vezes, corticosteroides como a prednisona, para reduzir a inflamação

Algumas vezes, antivirais para tratar a infecção

Às vezes, medicamentos opioides para dor

Raramente, cirurgia para aliviar a pressão no nervo facial

Os médicos podem administrar medicamentos às pessoas para aliviar seus sintomas e tratar o herpes zoster oticus. No entanto, não está claro se esses medicamentos ajudam muito. Corticosteroides como prednisona são dados para bloquear a inflamação. Os antivirais, como aciclovir ou valaciclovir podem ajudar a reduzir a duração da infecção e são rotineiramente administrados às pessoas cujo sistema imunológico esteja enfraquecido ou comprometido. Diazepam é administrado para aliviar as crises de vertigem. Opiáceos são tomados por via oral para casos com dor intensa.

Outros tratamentos podem ser administrados a pessoas com dor residual prolongada (chamada neuralgia pós-herpética ). Esses tratamentos incluem adesivos cutâneos farmacológicos, medicamentos anticonvulsivantes e antidepressivos tricíclicos.

Pessoas que têm paralisia total da face podem precisar de um procedimento cirúrgico para aliviar a pressão sobre o nervo facial.