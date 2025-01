Doença de Ménière

Encontram-se disponíveis vários procedimentos para as pessoas incapacitadas devido a crises frequentes de vertigem, apesar dos tratamentos não invasivos. Esses procedimentos têm como objetivo a redução da pressão dos líquidos no ouvido interno ou a destruição das estruturas do ouvido interno responsáveis pela função do equilíbrio. O menos destrutivo desses procedimentos é chamado descompressão do saco endolinfático. (O saco endolinfático contém o líquido que circunda as células ciliadas no ouvido interno.) Nesse procedimento, um cirurgião faz uma incisão atrás do ouvido e remove o osso sobre o saco endolinfático para que ele possa ser visto. Uma lâmina ou um laser são usados para fazer um orifício no saco, permitindo que o líquido seja drenado. O cirurgião pode colocar um dreno de plástico fino e flexível no orifício para ajudar a mantê-lo aberto. Esse procedimento não afeta o equilíbrio das pessoas e raramente prejudica a audição.

Se a descompressão do saco endolinfático não funcionar, os médicos podem precisar destruir as estruturas do ouvido interno que estão causando os sintomas injetando uma solução de gentamicina no ouvido médio, através do tímpano. A gentamicina destrói seletivamente a função do equilíbrio antes de afetar a audição, mas a perda auditiva ainda é um risco. O risco de perda auditiva é mais baixo se o médico injetar a gentamicina apenas uma vez e esperar quatro semanas antes de repetir, se necessário.

Pessoas que continuem tendo episódios frequentes e graves, apesar desses tratamentos, podem precisar de um procedimento cirúrgico mais invasivo. Cortar o nervo vestibular (neurectomia vestibular) destrói permanentemente a capacidade do ouvido interno de afetar o equilíbrio, geralmente preserva a audição e alivia com sucesso a vertigem em cerca de 95% das pessoas. Esse procedimento é geralmente feito para tratar pessoas cujos sintomas não diminuem após a descompressão do saco endolinfático ou pessoas que não querem passar por outra crise de vertigem.

Quando a vertigem é incapacitante e a audição se deteriorou no ouvido afetado, os canais semicirculares podem ser removidos através de um procedimento denominado labirintectomia. Às vezes, a restauração da audição nesses casos é possível com um implante coclear.

Nenhum dos procedimentos cirúrgicos que tratam a vertigem é útil no tratamento da perda de audição que frequentemente acompanha a doença de Ménière.