Distúrbios do ouvido causados por substâncias

As pessoas devem tomar a menor dose eficaz de medicamentos que são capazes de danificar os ouvidos e a dose deve ser atentamente monitorada (por exemplo, medindo os níveis do medicamento na corrente sanguínea, quando possível). Se possível, antes de iniciar o tratamento com um medicamento ototóxico, as pessoas devem ter sua audição mensurada e então monitorada durante o tratamento, pois os sintomas são sinais de alerta tardios de que o medicamento está causando danos.

Para evitar atingir o feto, as mulheres grávidas devem evitar tomar antibióticos ototóxicos.

Idosos e pessoas com perda auditiva preexistente não devem ser tratados com medicamentos ototóxicos se houver a disponibilidade de outros medicamentos eficazes.