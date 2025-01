Considerações gerais sobre o ouvido interno

A cóclea, um canal oco em forma de caracol, é preenchida por líquido. Dentro dela, localiza-se o órgão de Corti, que contém cerca de 20.000 células especializadas, denominadas células ciliadas. Essas células são compostas por pequeníssimos filamentos (cílios), que se estendem para dentro do líquido. As vibrações sonoras fazem com que o líquido e os cílios da cóclea vibrem. As vibrações dos cílios fazem com que as células ciliadas enviem sinais através dos nervos para o cérebro. O cérebro interpreta os sinais nervosos como som.

Para ajudar a prevenir danos às células ciliadas, os músculos do ouvido médio se contraem para diminuir o movimento dos ossículos causado por ruídos altos. Essa resposta a ruídos altos é chamada reflexo acústico. No entanto, apesar desse reflexo protetor, ruídos altos ainda podem danificar e destruir as células ciliadas. Quando alguma dessas células é destruída, ela não é substituída. A exposição contínua a ruídos altos destrói mais e mais células ciliadas, que acaba por resultar em perda auditiva e, frequentemente, em ruído ou zumbido nos ouvidos (acufeno).