Paralisia das cordas vocais

Cirurgia

Caso haja paralisia de um único lado, pode ser realizada uma cirurgia para mover a corda vocal paralisada para a melhor posição para permitir uma fala mais normal. A operação pode envolver a inserção de um espaçador ajustável junto à corda paralisada ou injetar nela uma substância para aproximar as cordas, melhorar a voz e prevenir a aspiração.

Quando ambos os lados estão paralisados, é difícil manter as vias aéreas abertas de forma adequada. Pode ser necessária uma traqueostomia (cirurgia que cria uma abertura para a traqueia, cortando a parte anterior do pescoço). A abertura criada pela traqueostomia pode ser permanente ou ser utilizada apenas enquanto a pessoa tem uma infecção do trato respiratório superior. Às vezes, a cirurgia de reinervação (reparo dos nervos das cordas vocais) pode ajudar a falar, respirar e engolir.

Em outro procedimento, conhecido como aritenoidectomia, as cordas vocais ficam permanentemente separadas e, deste modo, alargam-se as vias aéreas. No entanto, este procedimento pode piorar a qualidade da voz.

A remoção a laser de parte de uma ou das duas cordas vocais é preferível à aritenoidectomia e ajuda a alargar as vias aéreas. Se for feita de forma correta, a remoção a laser pode preservar satisfatoriamente a qualidade da voz e eliminar a necessidade de traqueostomia.