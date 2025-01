Pólipos, nódulos, granulomas e papilomas das cordas vocais.

Nódulos, pólipos, granulomas e papilomas das cordas vocais, são crescimentos não cancerosos (benignos) que causam rouquidão e uma voz sussurrada.

Os pólipos das cordas vocais geralmente são resultantes de uma lesão aguda (como de um grito no futebol) e ocorrem habitualmente apenas em uma das cordas vocais. Os pólipos podem ter várias outras causas, inclusive refluxo gastroesofágico, hipotireoidismo ou inalação crônica de irritantes (como fumaça industrial ou fumaça de cigarro). Os pólipos que resultam dessas causas tendem a envolver as duas cordas vocais. Os pólipos tendem a ser maiores e mais salientes do que os nódulos. Os pólipos são comuns entre os adultos.

Os nódulos das cordas vocais ocorrem nas duas cordas vocais e resultam principalmente do trauma crônico das cordas vocais pelo hábito de gritar, cantar, berrar, ou usar uma frequência baixa não natural). Podem ocorrer nódulos também em crianças.

Em geral, granulomas das cordas vocais (acúmulos de células imunológicas causados por inflamação) resultam de lesões das cordas vocais devido a refluxo gastroesofágico (DRGE) não controlado ou de danos causados durante uma intubação endotraqueal (inserção de um tubo de plástico para respiração pela boca até a traqueia). Granulomas são comuns em adultos.

Papilomas das cordas vocais (consulte também Papilomatose respiratória recorrente) são crescimentos verrucosos não cancerosos causados por certos papilomavírus humanos (HPVs). O vírus pode ser adquirido durante o parto, e os crescimentos ocorrem mais comumente entre 1 e 4 anos de idade, embora possam se desenvolver a qualquer momento. Rouquidão ou um grito fraco são sinais precoces, mas os crescimentos às vezes bloqueiam as vias respiratórias e interferem na respiração.

Sintomas Os sintomas de nódulos, pólipos e granulomas das cordas vocais incluem rouquidão crônica e voz sussurrada, que tendem a se desenvolver ao longo de dias a semanas.

Diagnóstico Inspeção com um espelho ou tubo de visualização

Algumas vezes, biópsia Para estabelecer o diagnóstico de nódulos, pólipos, granulomas e papilomas das cordas vocais, o médico examina as cordas vocais com um espelho ou um tubo de visualização fino e flexível (laringoscopia). Por vezes, o médico coleta uma pequena porção de tecido para examinar ao microscópico (biópsia), para diagnosticar papilomas e se certificar de que o crescimento não é canceroso (maligno).