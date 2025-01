A laringocele é uma dilatação sacular da membrana mucosa de uma parte da laringe.

A laringocele pode formar uma saliência interna, resultando em rouquidão e obstrução das vias aéreas, ou externa, e provocar um caroço visível no pescoço. As laringoceles são cheias de ar e podem se expandir quando a pessoa expulsa o ar com força, com a boca fechada e apertando as narinas com os dedos. As laringoceles tendem a ocorrer nos músicos que tocam instrumentos de sopro.

Em uma tomografia computadorizada (TC), as laringoceles parecem uniformes e em formato de ovo. Elas podem ser infectadas ou preenchidas com um líquido mucoso e geralmente são drenadas ou cirurgicamente extraídas.