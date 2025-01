Avaliação médica

Algumas vezes, inspeção da laringe com um espelho ou um tubo de visualização

Algumas vezes avaliação para câncer

O diagnóstico de laringite se baseia nos sintomas típicos e nas alterações de voz.

Por vezes, o profissional da saúde examina o fundo da garganta com um espelho ou com um tubo de visualização fino e flexível, que mostra alguma vermelhidão e, em certas ocasiões, alguma inflamação do revestimento da laringe.

Como o câncer da laringe pode provocar rouquidão, uma pessoa cujos sintomas persistam além de algumas semanas deve submeter-se a uma avaliação para detectar o câncer de laringe.