Descansar a voz

Terapia da voz

No caso de refluxo gastroesofágico, tomar antiácidos, não comer perto de dormir e elevar a cabeceira da cama

Às vezes, antibióticos

O tratamento de úlceras de contato das cordas vocais consiste em descansar a voz, falando o mínimo possível por pelo menos seis semanas para que as úlceras possam sarar. Sussurros podem causar mais lesões e também devem ser evitados.

Para evitar reincidências, as pessoas que desenvolvem úlceras de contato necessitam de fonoterapia para aprenderem a utilizar a voz adequadamente. Um fonoaudiólogo pode dar essas orientações.

Para pessoas com úlceras de contato das cordas vocais causadas por refluxo gastroesofágico, o tratamento do refluxo ajuda a curar as úlceras. Em geral, as medidas incluem tomar antiácidos, só ingerir alimentos até duas horas antes de dormir e manter a cabeceira da cama elevada enquanto dorme.

Os antibióticos podem ajudar a prevenir infecções bacterianas, enquanto as úlceras cicatrizam.