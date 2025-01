A cóclea, um canal oco em forma de caracol, é preenchida por líquido. Dentro dela, localiza-se o órgão de Corti, que compreende cerca de 20.000 células especializadas, denominadas células ciliadas. Essas células são compostas por pequeníssimos filamentos (cílios), que se estendem para dentro do líquido. As vibrações sonoras, transmitidas dos ossículos do ouvido médio à janela oval do ouvido interno, provocam a vibração do líquido e dos cílios. As células ciliadas, localizadas em diferentes partes da cóclea, vibram em resposta a diferentes frequências de som e convertem as vibrações em impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são transmitidos ao cérebro pelas fibras do nervo coclear. A janela oval é uma pequena abertura coberta com uma membrana, que fica entre a cóclea cheia de líquido e o ouvido médio. Esta janela ajuda a amenizar a pressão causada por ondas sonoras à cóclea.

Apesar do efeito protetor do reflexo acústico, ruído intenso pode destruir e lesionar as células ciliadas. Quando alguma dessas células é destruída, ela não é substituída. A exposição contínua a ruídos altos causa lesões progressivas, que acabam por resultar em perda auditiva e, por vezes, em ruído ou zumbido nos ouvidos (acufeno).